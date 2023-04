Asus Vivobook 16X: PC portatile ad alte prestazioni in sconto del 29%

L’Asus Vivobook 16X è un laptop di alta qualità che offre una combinazione di prestazioni elevate e prezzi convenienti. In questo momento, questo dispositivo è in vendita su Amazon a uno sconto del 29%, rendendolo ancora più accessibile ad un prezzo contenuto di soli 499,00 euro. Ovvero uno sconto netto di 200 euro. Inoltre, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero, se decidi di usufruire del servizio di finanziamento Cofidis.

Asus Vivobook 16X: è difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il display NanoEdge su tre lati dell’Asus Vivobook 16X offre ampi angoli di visione, il che significa che è possibile godere di immagini nitide e dettagliate ovunque ci si trovi. Inoltre, il display è certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu, riducendo il rischio di affaticamento degli occhi durante le sessioni di visualizzazione. Ma le prestazioni di questo fantastico laptop non si limitano solo al display. Grazie al recente processore AMD Ryzen 5 5600H, unito agli 8 GB di memoria veloce e a 512 GB di archiviazione SSD, il laptop garantisce un’ampia potenza per diversi scenari di utilizzo.

Inoltre, grazie alle batterie da 70 wattora di lunga durata, l’Asus Vivobook 16X offre un’ampia autonomia per tenere il passo con la vostra vita in movimento. Sia che siate impegnati in attività di produttività o di svago, il laptop vi accompagnerà senza compromessi. La cerniera piatta e progettata con precisione di questo dispositivo consente di condividere facilmente i contenuti con gli altri o di collaborare con un gruppo di persone intorno a un tavolo. Questo rende il laptop ideale per chiunque lavori in team o semplicemente voglia condividere contenuti con gli amici.

Infine, l’Asus Vivobook 16X prende sul serio la vostra privacy e la vostra sicurezza. Uno sportellino fisico scorre sopra la webcam per garantire una privacy immediata, proteggendovi da occhi indiscreti e disturbi. Questo è un importante punto di forza per chiunque utilizzi il laptop per lavoro o semplicemente voglia proteggere la propria privacy.

In conclusione, l’Asus Vivobook 16X è un laptop di alta qualità che offre un’ampia gamma di funzionalità e prestazioni elevate a un prezzo conveniente. Con questo sconto del 29% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo ad un prezzo competitivo di soli 499,00 euro. Non perdere altro tempo, se sei interessato a questo prodotto lo devi comprare subito, i pezzi a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

