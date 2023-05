ASUS VivoBook 16X con Ryzen 5600H: in offerta ad appena 391€, è un VERO AFFARE

Per chi è alla ricerca di un notebook economico ma davvero potente c’è oggi una nuova offerta eBay da cogliere al volo: ASUS VivoBook 16X è disponibile al prezzo scontato di 391 euro, grazie al codice sconto MAGGIO23EDAYS da aggiungere nell’apposito campo del carrello. A rendere davvero unica quest’offerta sono le specifiche del notebook di ASUS: il modello può contare su di un display da 16 pollici con risoluzione Full HD e sul potente processore Ryzen 5 5600H che, in questa fascia di prezzo, non ha rivali. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto.

ASUS VivoBook 16X: a questo prezzo è un best buy assoluto

Per la fascia di prezzo, la scheda tecnica di ASUS VivoBook 16X non ha rivali. Il notebook è dotato di:

display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD e rapporto tra le dimensioni di 16:10

con risoluzione Full HD e rapporto tra le dimensioni di 16:10 processore AMD Ryzen 5600H

8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD

sistema operativo Windows 11

Si tratta, quindi, del notebook giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un modello molto economico ma dal rapporto qualità/prezzo straordinario. A questo prezzo, infatti, poter acquistare un notebook con Ryzen 5 5600H è un’occasione davvero imperdibile.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare ASUS VivoBook 16X al prezzo scontato di 391 euro. L’offerta è compatibile anche con l’acquisto in 3 rate mensili scegliendo di pagare con PayPal. Per ottenere lo sconto è possibile utilizzare il codice sconto MAGGIO23EDAYS. L’offerta è accessibile tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.