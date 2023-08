ASUS Vivobook 16X con Ryzen 5600H e 16 GB di RAM costa 589€ su Amazon

ASUS Vivobook 16X è il notebook da comprare oggi: grazie a questa nuova offerta Amazon, infatti, il laptop è disponibile al prezzo scontato di 589 euro, raggiungendo così il nuovo prezzo minimo storico. A rendere davvero imperdibile l’offerta sono le specifiche del notebook che propone il processore AMD Ryzen 5 5600H affiancato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre che da un display da 16 pollici con risoluzione Full HD. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto è disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

ASUS Vivobook 16X: con quest’offerta è il notebook da comprare oggi

Tra le tante opzioni a disposizione di chi è alla ricerca di un nuovo notebook, ASUS Vivobook 16X è sicuramente una delle più interessanti. Il notebook è dotato del processore AMD Ryzen 5 5600H. Si tratta di un processore a 6 Core che rappresenta la soluzione più potente in questa fascia di prezzo.

Da notare, inoltre, che il notebook è dotato anche di 16 GB di memoria RAM oltre che di 512 GB di SSD. C’è poi un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD oltre a una tastiera full-size con layout italiano. Presente anche il sistema operativo Windows 11. Il notebook ha una buona dotazione di porte con USB-A, USB-C, jack audio e HDMI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS Vivobook 16X al prezzo scontato di 589 euro. Il notebook è disponibile così al suo nuovo prezzo minimo storico. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per la configurazione del laptop descritta in precedenza, proposta con colorazione Argento.

