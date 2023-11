Asus Vivobook 16X con RTX 2050 in offerta su Amazon ad un prezzo imbattibile

Il notebook ASUS Vivobook 16X è una straordinaria combinazione di design elegante, prestazioni potenti e una serie di funzionalità progettate per migliorare la tua esperienza informatica quotidiana. Attualmente in offerta su Amazon a soli 799,00€ anziché 849,00€, questo dispositivo offre un risparmio notevole per chi cerca un notebook versatile e performante.

Il Vivobook 16X si distingue per il suo display WUXGA formato 16:10, con risoluzione 1920×1200 e un ampio rapporto schermo/corpo NanoEdge dell’85,8% su tre lati. Questo non solo offre una nitidezza e una chiarezza straordinarie, ma illumina anche la tua creatività, fornendo un’esperienza visiva coinvolgente e dettagliata.

Al cuore delle prestazioni di questo notebook c’è il processore Intel Core di Dodicesima generazione i5-12450H, affiancato dalla robusta scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2050. Con 8GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB, questo notebook offre una potenza di elaborazione veloce e affidabile per affrontare le attività più impegnative.

Questo notebook è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo pratico e veloce, sia per le attività quotidiane a casa che fuori casa. Con un design elegante in alluminio, il Vivobook 16X è una combinazione di stile e funzionalità.

L’ASUS Vivobook 16X è un compagno ideale per coloro che cercano un notebook affidabile con un display di alta qualità e prestazioni avanzate. Non perdere l’occasione di acquistarlo a un prezzo speciale su Amazon.

