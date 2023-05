ASUS Vivobook 16 con Core i7 e 16 GB di RAM: ora al MINIMO STORICO su Amazon

ASUS Vivobook 16 è uno dei notebook più interessanti su cui puntare in questo momento: grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il notebook al nuovo prezzo minimo storico. La promozione permette di completare l’acquisto al prezzo scontato di 749 euro invece di 959 euro. Il modello in offerta è dotato del processore Intel Core i7 1255U oltre che di 16 GB di memoria RAM. Presente anche un ampio display da 16 pollici. Per completare l’acquisto è possibile fare riferimento al link qui di sotto che vi porterà alla pagina Amazon dedicata al notebook di ASUS.

ASUS Vivobook 16 in offerta su Amazon è da prendere subito

Il notebook di ASUS è dotato di una scheda tecnica davvero completa: a gestire il funzionamento del modello c’è il processore Intel Core i7 1255U che viene supportato da 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da un display da 16 pollici con risoluzione Full HD. La scocca è caratterizzata da un’elegante finitura argento.

Da segnalare la presenza di una tastiera retroilluminata, disponibile in versione “full size“. Lato software c’è il sistema operativo Windows 11 Home. Si tratta di una combinazione davvero ottima che permette di acquistare ad un prezzo contenuto un notebook completo e in grado di garantire prestazioni eccellenti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare ASUS Vivobook 16 al prezzo scontato di 749 euro invece di 959 euro. L’offerta garantisce uno sconto netto sul prezzo di listino, permettendo di completare l’acquisto al prezzo minimo storico. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

