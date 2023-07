ASUS Vivobook Pro 15: un'occasione da non perdere (-28%)

Il Vivobook Pro 15 di ASUS è un laptop straordinario che offre prestazioni elevate e una qualità visiva eccezionale. E il fatto che sia attualmente in super sconto del 28% su Amazon lo rende un’affare davvero imperdibile. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 929,00 euro, pagandolo in comode rate, anche se non possiedi una busta paga. Ciò è possibile se utilizzi come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

ASUS Vivobook Pro 15: sono rimasti gli ultimi pezzi a questo prezzo

Una delle caratteristiche più impressionanti dell’ASUS Vivobook Pro 15 è il suo display NanoEdge super luminoso. Con un ampio rapporto schermo-corpo dell’84%, ti offre un’esperienza di visione immersiva e vivida. Le immagini sono nitide e i colori brillanti, consentendoti di goderti al massimo i tuoi contenuti preferiti. Inoltre, le dimensioni ridotte dell’ingombro rendono il laptop estremamente compatto, occupando meno spazio sulla tua scrivania e lasciandoti più spazio per lavorare o rilassarti.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’ASUS Vivobook Pro 15 non ti deluderà mai. Dotato del potente processore Intel Core di 12ma generazione i7-12700H, con 16 GB di RAM e un’unità SSD PCIe da 512 GB, può gestire attività complesse e multitasking senza sforzo. Che tu sia impegnato in attività creative, produttive o di intrattenimento, questo laptop sarà in grado di soddisfare tutte le tue esigenze senza problemi. Inoltre, la grafica NVIDIA GeForce RTX3050 4GB GDDR6 ti offre una resa grafica eccezionale per il gaming e le applicazioni grafiche più esigenti.

Dal punto di vista del design, l’ASUS Vivobook Pro 15 è un vero gioiello. Il suo solido coperchio in metallo e l’accattivante etichetta con logo in rilievo conferiscono al laptop un aspetto elegante ma non sfacciato. La resistente cerniera a 180° consente di appoggiare il laptop su un tavolo per condividere facilmente il tuo lavoro o le tue creazioni con amici e colleghi. Inoltre, il tasto Invio con strisce di avviso aggiunge un tocco di originalità al design complessivo.

Ma la bellezza del Vivobook Pro 15 non si ferma qui. ASUS ha incluso un trattamento speciale chiamato ASUS Antibacterial Guard per mantenere l’igiene del laptop. Questo trattamento di superficie inibisce la crescita dei batteri di oltre il 99% entro 24 ore, mantenendo le superfici pulite e igienizzate più a lungo. Questo è particolarmente importante per coloro che sono attenti all’igiene e desiderano ridurre la diffusione di batteri potenzialmente dannosi attraverso il contatto.

In conclusione, il Vivobook Pro 15 di ASUS è un laptop potente e performante, perfetto per chiunque desideri esprimere il proprio potenziale in qualsiasi attività, sia essa lavoro o gaming. Il suo display straordinario, le prestazioni elevate e il design elegante lo rendono un’opzione molto allettante. E con il suo attuale sconto del 28% su Amazon, è sicuramente un’affare da non perdere al prezzo incredibile di soli 929,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

