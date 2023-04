ASUS VivoBook 15 OLED: bello, potente e con 300 euro di sconto

L’ASUS VivoBook 15 OLED è un portatile dalle prestazioni elevate, che ora puoi acquistare su Amazon con uno sconto del 30%. Questo dispositivo è dotato di un display OLED che offre immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche, con una gamma di colori DCI-P3 al 100% di livello cinematografico. Grazie a questo display, puoi goderti i film e i giochi con una qualità visiva senza pari. Approfitta subito di questa fantastica promozione su Amazon e acquista un laptop di livello superiore, ad un prezzo vantaggioso di soli 699,00 euro. Tieni presente che questo portatile solitamente costa 999,00 euro, quindi stiamo parlando di un risparmio netto di 300 euro. Inoltre, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero se decidi di usufruire del servizio di finanziamento Cofidis presente sull’e-commerce.

ASUS VivoBook 15 OLED: un’affare da non farsi scappare

ASUS VivoBook 15 OLED è alimentato da un processore Intel fino a Core i7 di ultima generazione con 8 GB di memoria, ciò significa che offre le prestazioni necessarie per portare a termine qualsiasi attività, dal lavoro all’intrattenimento. Inoltre, il portatile dispone di un sensore di impronte digitali integrato nel touchpad e Windows Hello, il che significa che non c’è più bisogno di digitare la password per accedere.

Una delle caratteristiche più interessanti dell’ASUS VivoBook 15 OLED è la nuova esperienza di utilizzo offerta dal sistema operativo Windows 11. Questo sistema operativo è stato completamente reinventato e semplificato per garantirti una nuova esperienza di connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che ti piacciono di più. Inoltre, Windows 11 è in grado di ottimizzare le prestazioni del portatile per garantirti la massima efficienza energetica.

Infine, l’ASUS VivoBook 15 OLED è molto facile da trasportare grazie al suo peso complessivo di soli 1,8 kg e al profilo ultra sottile. Questo significa che il portatile si infila facilmente nel tuo zaino e puoi portarlo con te senza sforzo, ovunque tu vada.

In conclusione, se sei alla ricerca di un portatile dalle prestazioni elevate con un display OLED, il VivoBook 15 OLED di ASUS è la scelta definitiva a questo prezzo. Grazie allo sconto pazzesco del 30% offerto su Amazon, questo dispositivo è ora più accessibile che mai a soli 699,00 euro, ma affrettati a comprarlo se sei interessato, sono rimasti gli ultimi pezzi a disposizione.

