ASUS Vivobook 15 in offerta su Amazon: oggi risparmi 200€

L’ASUS Vivobook 15 è un notebook di alta qualità che attualmente gode di una generosa offerta su Amazon. Questo notebook vanta un display NanoEdge da 15,6″ con una risoluzione nitida e cornici sottili, un processore Intel Core di dodicesima generazione i7-1255U, una scheda grafica Intel Iris Xe, 8GB di RAM e un veloce SSD PCIE da 512GB.

Con uno sconto del 7%, puoi ora acquistare questo potente notebook per soli 649,00€ anziché 699,00€, risparmiando 50,00€. Inoltre, il prezzo consigliato è di 899,00€, quindi stai risparmiando il 28% sul prezzo originale.

L’ASUS Vivobook 15 offre una straordinaria esperienza visiva grazie al suo display NanoEdge con cornici sottili. Questo display non solo è nitido e offre ampi angoli di visione, ma è anche certificato da TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu, riducendo così il rischio di affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo.

Una delle caratteristiche distintive di questo notebook è la cerniera lay-flat a 180°, che semplifica la condivisione dello schermo con chi ti circonda. La retroilluminazione della tastiera rende l’uso del notebook comodo anche in ambienti scarsamente illuminati. Dal punto di vista delle prestazioni, l’ASUS Vivobook è in grado di gestire con facilità qualsiasi attività quotidiana.

Il processore Intel Core di dodicesima generazione i7-1255U offre potenza di calcolo avanzata, mentre la scheda grafica Intel Iris Xe garantisce una grafica fluida. Con 8GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB, avrai spazio sufficiente per le tue applicazioni e i tuoi file, oltre a un notevole aumento delle prestazioni rispetto ai tradizionali hard disk.

L’ASUS Intelligent Performance Technology assicura una gestione termica efficiente e un risparmio energetico intelligente, migliorando così le prestazioni della CPU e consentendo una durata della batteria per l’intera giornata. Questo si traduce in un notebook più silenzioso e più freddo, ideale per le lunghe sessioni di lavoro o l’intrattenimento.

Approfitta dell’offerta e acquista oggi l’ASUS Vivobook 15 per soli 649,00€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.