ASUS Vivobook 15: Core i7 e 16 GB di RAM a un SUPER PREZZO su Amazon

Per chi è alla ricerca di un computer portatile adatto a tutti i contesti di utilizzo c’è oggi una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: ASUS Vivobook 15 è disponibile oggi al prezzo scontato di 749 euro, diventando uno dei best buy di Amazon. Il notebook in offerta è dotato del processore Intel Core i7-1255U affiancato da 16 GB di memoria RAM. Per accedere alla promozione è possibile cliccare sul box qui di sotto.

ASUS Vivobook 15 è il notebook da comprare oggi su Amazon

Il notebook di ASUS è dotato del processore Intel Core i7-1255U a cui si affiancano 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre a un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Tra le specifiche c’è spazio per una tastiera full size con layout italiano oltre che per il sistema operativo Windows 11.

Al prezzo a cui viene proposto, questo notebook rappresenta la soluzione giusta per la maggior parte degli utenti, grazie alla possibilità di abbinare prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo, con un prezzo ora più accessibile. Questo modello è facile da utilizzare in mobilità grazie a un peso che non supera 1,7 chilogrammi.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS Vivobook 15 al prezzo scontato di 749 euro. Si tratta di un’offerta da non farsi sfuggire per la configurazione descritta in precedenza. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. L’offerta sarà disponibile solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.