ASUS VivoBook 15, che prezzo! Su Amazon risparmi 100€

L’ASUS VivoBook 15 F1502ZA-EJ1418W è molto più di un semplice notebook: è un compagno affidabile per la tua vita digitale. Con un display nitido e tecnologie all’avanguardia, si distingue per offrire prestazioni potenti e un’esperienza superiore.

In questo momento, su Amazon, l’ASUS VivoBook 15 F1502ZA-EJ1418W è disponibile con uno sconto del 11%, al prezzo speciale di 799,00€ anziché 899,00€. Un’ottima occasione per acquistare un laptop eccellente ad un prezzo conveniente.

L’ASUS VivoBook 15 F1502ZA-EJ1418W offre un display NanoEdge nitido da 15,6 pollici con cornici sottili, offrendo ampi angoli di visione e riducendo il rischio di affaticamento degli occhi grazie alla certificazione TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu. La cerniera lay-flat a 180° rende condividere lo schermo un gioco da ragazzi, mentre la retroilluminazione della tastiera lo rende perfetto per lavorare anche in ambienti scarsamente illuminati.

Dotato del processore Intel Core i7-1255U di dodicesima generazione, scheda grafica Intel Iris Xe, 8 GB di RAM e SSD PCIe da 512 GB, l’ASUS VivoBook 15 ti permetterà di affrontare qualsiasi attività quotidiana con facilità. Menzione speciale anche per la tecnologia ASUS Intelligent Performance, che – questa la promessa del produttore – assicura un design termico ultra-efficiente e un risparmio energetico intelligente, migliorando le prestazioni della CPU e garantendo al contempo una durata della batteria per tutto il giorno, rendendo il laptop più silenzioso e più fresco.

Per chi cerca un notebook funzionale e distintivo, l’ASUS VivoBook 15 F1502ZA-EJ1418W è la scelta perfetta. Sfrutta questa offerta su Amazon e acquista questo laptop potente e dal design accattivante a soli 799,00€ anziché 899,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.