Asus Vivobook 13 Slate: UFFICIALE con OLED e SoC Pentium

Asus Vivobook 13 Slate con schermo OLED e processore Pentium è appena diventato ufficiale; costa 599 dollari e si rivolge ad un'utenza giovane che necessita di un prodotto smart e interattivo per lo studio o lo smart working.

Asus Vivobook 13 Slate: le caratteristiche

L'OEM taiwanese ha annunciato ufficialmente sul mercato il nuovissimo Vivobook 13 Slate. Il nuovo device è dotato di una penna stilo 2 in 1 e di una tastiera staccabile. Il terminale è attualmente disponibile negli Stati Uniti per 599 dollari; non sappiamo se e quando arriverà anche da noi in Europa.

Al momento, i dettagli della vendita sono sconosciuti, ma possiamo aspettarci che approdi prima negli USA e poi nel resto del mondo. Di fatto, secondo le ultime indiscrezioni sappiamo che potrebbe anche essere lanciato in più mercati dopo la vendita iniziale.

Il Vivobook 13 Slate ha un display OLED FHD da 13,3 pollici. Porta il numero di modello T3300 e presenta un rapporto di aspetto 16:9. Ha la frequenza di campionamento del tocco da 266 Hz e il dispositivo è alimentato dal processore Intel Pentium Silver N6000 abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna NVMe. Tuttavia, è disponibile anche con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria eMMC.

Il prodotto ha una tastiera staccabile con un ampio trackpad e tasti in stile chiclet. Funziona con Windows 11 out of the box. Supporta la Asus Pen 2.0 e 4.096 livelli di pressione. Viene fornito con due porte USB 3.2 Type-C e un lettore di schede microSD.

Contiene una batteria da 50 Wh con supporto per la tecnologia di ricarica rapida da 65 W. È interessante notare che dispone anche di una fotocamera principale da 13 MP nella parte posteriore e di una fotocamera singola da 5 MP nella parte anteriore. Per quanto riguarda la sicurezza, ha un lettore di impronte digitali. Che dite, vi piace il nuovo PC di Asus?