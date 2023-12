ASUS Vivobok 15 con i5 e 16 GB di RAM: è al MINIMO su Amazon

In questo momento, su Amazon, è in corso l’offerta giusta per acquistare un nuovo notebook davvero completo. ASUS Vivobook 15, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 649 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico. Questo laptop è dotato del processore Intel Core i5-1235U e di 16 GB di memoria RAM. Si tratta della combinazione ideale, considerando il prezzo, per acquistare un notebook potente e adatto a tutti i contesti di utilizzo. L’offerta è accessibile, per un periodo di tempo limitato, tramite il box qui di sotto.

ASUS Vivobok 15: è il notebook da comprare oggi su Amazon

Il notebook di ASUS attualmente in offerta su Amazon è dotato di un processore Intel Core i5-1235U dotato di 10 Core con 2 Core Performance e 8 Core Efficent oltre che di 16 GB di memoria RAM. Si tratta di una combinazione ideale per poter contare su ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

A completare la scheda tecnica troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD ed 1 TB di SSD. Da segnalare anche la presenza del sistema operativo Windows 11 e di una tastiera retroilluminata con layout italiano.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare ASUS Vivobook 15 al prezzo scontato di 649 euro. Il laptop è al minimo storico ed è dotato di specifiche davvero complete. Si tratta, quindi, della promozione giusta per acquistare un nuovo notebook e massimizzare il rapporto qualità/prezzo. Il modello è venduto e spedito da Amazon e lo sconto disponibile in questo momento sarà valido solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.