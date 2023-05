ASUS TUF Gaming VG289Q in offerta su Amazon: da 439€ a 309€ per poche ore

L’ASUS TUF Gaming VG289Q è un monitor da gioco da 28″ che offre un’esperienza coinvolgente grazie al suo pannello IPS DCI-P3 e alla risoluzione UHD 4K. Questo monitor garantisce una grafica nitida e dettagliata, permettendoti di immergerti completamente nel tuo gameplay preferito.

Stiamo parlando di un prodotto di fascia premium.

La tecnologia FreeSync Premium presente nel monitor elimina i difetti e i frame rate irregolari, offrendoti una fluidità di gioco senza interruzioni. Questo porta la tua esperienza di gioco a un livello superiore, consentendoti di goderti sessioni di gioco fluide e reattive. Grazie alla compatibilità con lo standard HDR10, questo monitor offre una grafica professionale con colori e luminosità superiori rispetto ai monitor standard. Sarai in grado di apprezzare una gamma cromatica più ampia e dettagli più intensi, che ti immergeranno ancora di più nel mondo virtuale.

La funzione Shadow Boost del monitor VG289Q è progettata per migliorare i dettagli dell’immagine nelle aree scure, senza compromettere la chiarezza delle aree luminose. Questo ti permette di individuare e sconfiggere i tuoi nemici nascosti nell’ombra, offrendoti un vantaggio competitivo nel gioco. Il monitor supporta sia Adaptive-Sync per le schede grafiche NVIDIA GeForce che FreeSync per le schede grafiche AMD Radeon.

Insomma, l’ASUS TUF Gaming VG289Q è un monitor da gioco versatile e potente, che offre un gameplay coinvolgente con una grafica nitida e dettagliata. Non farti scappare l’opportunità di acquistarlo ad un prezzo decisamente conveniente!

