ASUS TUF il monitor da gaming che cercavi: qualità incredibile a un prezzo bomba

Sei un appassionato di gaming e cerchi un monitor in grado di offrire un’esperienza visiva senza precedenti? L’ASUS TUF Gaming VG27AQ è senza dubbio la scelta che fa al caso tuo. Con un display WQHD da 27 pollici (2560×1440) questo monitor ti consentirà di godere di immagini a dir poco sensazionali.

La tecnologia IPS di cui è dotato ti assicurerà inoltre colori vividi e vivaci e angoli di visione ampi. Il suo supporto HDR10 migliora inoltre il contrasto e la luminosità delle immagine, per un’esperienza di gaming senza precedenti.

Con un refresh rate di 155HZ (Overclock) questo monitor garantisce una fluidità ottimale, il ché tornerà particolarmente utili per evitare “scatti” o visione rarefatta anche durante il giochi più veloci (o nel caso si scelga di utilizzarlo per svolgere lavori creativi).

Questo dispositivo è dotato di compatibilità con G-Sync che, insieme alla sincronizzazione ELMB, ti offrirà un’esperienza di gioco estremamente scorrevole, pensata appositamente per evitare tearing e stuttering. Se ami i giochi ad alta velocità non ti lasciar scappare la possibilità di avere uno dei migliori dispositivi in commercio e, per altro, ad un prezzo davvero conveniente.

L’ASUS TUF Gaming VG27AQ al momento è infatti venduto al prezzo di 246, 99 euro su Amazon. Il design e la robustezza di questo monitor ASUS ti garantiranno inoltre le prestazioni di un oggetto solido e, allo stesso tempo, di grande effetto da avere in casa.

Oltre che per il gaming questo schermo è perfetto anche per il lavoro creativo, dove la qualità delle immagini è senza dubbio essenziale. Non lasciarti sfuggire l’occasione di portarlo a casa con il 3% di sconto!