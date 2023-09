ASUS TUF Gaming H1: cuffie wireless con microfono SPETTACOLARI (-37%)

Metto subito le mani avanti segnalandoti che questa è un’offerta lampo. Ciò significa che quando le richieste, che peraltro sono già altissime, arriveranno al 100% sarà impossibile completare l’acquisto. Insomma devi essere rapido. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello ASUS TUF Gaming H1 a soli 41,99 euro, invece che 66,99 euro.

Sicuramente l’avrai già capito ma per evitare incomprensioni te lo dico in modo chiaro: questo è il prezzo più basso di sempre. Grazie a questo sconto del 37% oggi potrei risparmiare ben 25 euro sul totale. In considerazione del fatto che queste cuffie wireless sono veramente spettacolari, una cifra del genere è super vantaggiosa.

ASUS TUF Gaming H1: il prezzo crolla su Amazon

Sono moltissime le caratteristiche che rendono queste cuffie da gaming wireless un ottimo acquisto a partire dalla grande compatibilità. Infatti le potrai usare su PC, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch e dispositivi mobili. Basta collegare il ricevitore che trovi incluso e potrai godere di una connessione estremamente stabile e senza latenza.

Sopporta il Virtual Surround Sound 7.1 di Windows per un’esperienza ancora più coinvolgente e reale. Pesano solo 295 grammi e sono comodissime, grazie a dei padiglioni morbidi e a un archetto con fascia ergonomica per la testa. Sono dotati di un microfono incorporato che ti permette di parlare con i tuoi alleati durante le partite online. Hanno dei pratici comandi sul padiglione sinistro per controllare il volume e accendere o spegnere il microfono. E poi godono di un’autonomia di oltre 15 ore.

Assolutamente un’offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo. Devi essere veloce però dato che a breve sarà tutto finito. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista le tue ASUS TUF Gaming H1 a soli 41,99 euro, invece che 66,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.