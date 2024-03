ASUS TUF Gaming F15: MEGA sconto di 400 euro su Amazon

Nell’universo del gaming, la qualità dell’esperienza è determinata da una serie di fattori cruciali. La potenza del processore e scheda grafica, la fluidità del display, la solidità della connettività e l’immersione sonora, tutte caratteristiche presenti nel laptop ASUS TUF Gaming F15 di alta qualità. Attualmente in mega sconto del 28% su Amazon, grazie alla festa delle offerte di primavera, questo è un’ottimo momento per farlo tuo al prezzo ridicolo di soli 1.049,00 euro, anziché 1.449,00 euro.

Se sei interessato ad acquistarlo in comode rate anche se non possiedi una busta paga, ti spieghiamo come farlo alla fine di questo articolo.

ASUS TUF Gaming F15: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Il primo impatto con questo dispositivo tecnologico è il design distintivo e la costruzione di alta qualità che suggeriscono un laptop pronto a farsi notare. Ma è quando lo si accende che il TUF Gaming F15 rivela il suo vero potenziale. Dotato di un pannello IPS fino a 144Hz con Adaptive-Sync, questo laptop assicura un’esperienza visiva ultra-fluida, eliminando il lag e il tearing per un gameplay senza interruzioni.

La tastiera italiana ottimizzata per il gaming, con retroilluminazione RGB personalizzabile, permette di esprimere il proprio stile anche durante le sessioni più intense. Invece, grazie alla webcam HD 720p, non c’è bisogno di sacrificare la qualità dell’immagine durante le videochiamate o lo streaming.

Sotto il telaio di questo dispositivo troviamo un processore Intel Core i7 di tredicesima generazione e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6GB, il TUF Gaming F15 offre prestazioni da gaming professionale. Inoltre, con 16GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB, è pronto ad affrontare qualsiasi sfida tu gli lanci, sia che si tratti di gaming, creazione di contenuti o lavoro ad alta intensità.

L’esperienza audio non è da meno, grazie alla tecnologia Audio DTS che regala un suono surround virtuale a 7.1 canali, per un’immersione sonora completa e coinvolgente. E con il sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore, puoi goderti la tua musica o i tuoi giochi preferiti senza distrazioni esterne.

Non perdere questa occasione di fare tuo l’ASUS TUF Gaming F15 con un mega sconto del 28% su Amazon. Acquistalo immediatamente al prezzo ridicolo di soli 1.049,00 euro e non te ne pentirai minimamente. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate anche se non possiedi una busta paga. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out il servizio di finanziamento Cofidis.