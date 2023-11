ASUS TUF Gaming A15: MEGA risparmio di 400 euro

Il notebook da gaming ASUS TUF A15 si presenta come una soluzione eccellente per gli appassionati di giochi, e oggi hai la possibilità di acquistarlo con uno sconto imperdibile del 29% su Amazon, risparmiando ben 400 euro. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 999,00 euro, anziché 1.399,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

ASUS TUF Gaming A15: le scorte a disposizione sono quasi terminate del tutto

Il display da 15 pollici con refresh rate di 144Hz è uno degli elementi distintivi di questo potente dispositivo. Grazie alla tecnologia Mini LED Nebula HDR Display, offre immagini eccezionali per ogni occasione, garantendo una qualità visiva superiore. Con la funzione Adaptive-Sync, la frequenza di aggiornamento del display si sincronizza con il frame rate della GPU, riducendo il lag, minimizzando lo stuttering ed eliminando il tearing visivo per un’esperienza di gioco ultra-fluida e coinvolgente.

La tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB a una zona consente di esprimere il proprio stile personale, mentre la webcam HD da 720p garantisce videochiamate di alta qualità. Le performance di questo notebook sono garantite dal potente processore AMD Ryzen 7 7735HS e dalla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB di memoria GDDR6. Uno switch MUX dedicato massimizza le prestazioni di gioco, offrendo un’esperienza di gioco fluida e senza compromessi.

Il sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore assicura un’ottima esperienza sonora durante le sessioni di gioco o la creazione di contenuti. Le ventole ARC Flow migliorano il flusso d’aria fino al 13%, garantendo che il notebook rimanga fresco anche durante le sessioni di gioco più intense.

Approfitta di questa imperdibile offerta su Amazon e portati a casa il tuo ASUS TUF A15 con uno sconto del 29%, risparmiando 400 euro per un'esperienza di gioco e produttività senza compromessi.

