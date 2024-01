Asus TUF F15, laptop da gaming in super offerta: tuo a meno di 900€

L’Asus TUF Gaming F15 è un notebook progettato appositamente per il gaming, con un design distintivo e una qualità costruttiva elevata. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 19%, al prezzo di 899,00€ anziché il prezzo più basso recente di 1.106,93€, rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo conveniente.

Questo notebook offre un’esperienza di gioco ultra-fluida e coinvolgente grazie al suo pannello veloce da 15,6 pollici FHD Anti-Glare con una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e la tecnologia Adaptive-Sync. Quest’ultima sincronizza la frequenza di aggiornamento del display con il frame rate della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il tearing visivo, garantendo così un gameplay impeccabile.

La tastiera è ottimizzata per il gaming e offre una retroilluminazione RGB, consentendo agli utenti di esprimere il proprio stile personale durante le sessioni di gioco. Inoltre, la presenza della webcam HD 720p consente di comunicare con gli amici durante le sessioni di gioco online.

Il notebook è dotato di un processore Intel Core di Dodicesima generazione i5-12500H e della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, che garantiscono prestazioni adatte sia al gaming professionale che alle attività quotidiane più esigenti.

La tecnologia Audio DTS offre un suono surround virtuale a 7.1 canali coinvolgente e ad alta fedeltà, garantendo un’esperienza sonora cinematografica con cuffie stereo. Inoltre, il sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore assicura un’ottima qualità audio durante le sessioni di gioco e di comunicazione online.

L’Asus TUF Gaming F15 è perfetto per chi cerca un notebook di alte prestazioni in un design leggero e resistente, adatto a tutte le occasioni di gioco, creazione di contenuti e lavoro ad alta intensità. Se cerchi un notebook affidabile e performante a un prezzo conveniente, ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.