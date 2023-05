ASUS TUF F15: difficile trovare PC da gaming migliore a questo prezzo

Il notebook da gaming ASUS TUF F15 è un’ottima scelta per gli appassionati di giochi che desiderano un dispositivo performante e affidabile. Grazie alla combinazione di componenti hardware di alta qualità, questo PC portatile offre prestazioni eccellenti e un’esperienza di gioco ultra-fluida. Approfitta subito di questo incredibile sconto del 30% su Amazon e acquista questo laptop ad un prezzo ridicolo di soli 699,00 euro. Inoltre, se decidi di usufruire del servizio di finanziamento Cofidis come metodo di pagamento, potrai pagarlo in comode rate a taso zero.

ASUS TUF F15: ultime scorte a disposizione a questo prezzo

Una delle caratteristiche più interessanti dell’ASUS TUF F15 è il pannello veloce, che offre una frequenza di aggiornamento del display fino a 144Hz e supporta Adaptive-Sync. Ciò significa che la frequenza di aggiornamento del display si sincronizza con il frame rate della GPU, riducendo il lag, minimizzando lo stuttering e eliminando il tearing visivo per un gameplay ultra-fluido e coinvolgente. Inoltre, il display del notebook ha una copertura del 100% dello spazio colore sRGB di livello IPS, il che significa che i colori saranno vivaci e realistici.

L’ASUS TUF F15 è equipaggiato con una CPU Intel Core di decima generazione i5-10300H e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 da 4GB GDDR6. Questi componenti hardware sono in grado di fornire frame rate elevati in modo affidabile per una tonnellata di giochi del momento. Inoltre, il notebook ha 8 GB di RAM, che possono essere facilmente espansi fino a 32 GB, per garantire un’esperienza di gioco ancora più fluida e performante.

L’ASUS TUF F15 è anche dotato di un audio ad alta fedeltà grazie ai due altoparlanti con quattro aperture. DTS:X Ultra offre un suono chiaro e preciso, mentre il suono surround virtuale a 7.1 canali migliora la consapevolezza spaziale nel gioco. Questo significa che sarete immersi completamente nel gioco, godendo di un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Infine, l’ASUS TUF F15 ha un design moderno e resistente, con una base a nido d’ape per migliorare la presa e rinforzi esagonali intorno al telaio. Ciò significa che il notebook è resistente e può essere utilizzato anche per le sessioni di gioco più intense. Inoltre, il notebook ha una texture raffinata dall’aspetto professionale e pulito, rendendolo ideale sia per il gioco che per l’utilizzo quotidiano.

In conclusione, il notebook da gaming ASUS TUF F15 è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo performante e affidabile per il gioco. Con uno sconto pazzesco del 30% su Amazon, questo notebook è un’offerta imperdibile al prezzo ridicolo di soli 699,00 euro. Se questo è il prodotto che stavi cercando non perdere ulteriore tempo, sono rimasti gli ultimi pezzi a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.