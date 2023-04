ASUS TUF Dash F15: tanta potenza ad un prezzo conveniente

Se sei un videogiocatore appassionato e stai cercando un notebook che possa offrirti prestazioni elevate e una grafica di gioco fluida, l’ASUS TUF Dash F15 potrebbe essere la scelta giusta per te. In questo momento, su Amazon, questo notebook da gaming è in sconto pazzesco del 35%, il che lo rende ancora più interessante per chi cerca un prodotto di alta qualità a un prezzo accessibile di soli 849,00 euro. Inoltre, hai la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero se decidi di usufruire del servizio di finanziamento Cofidis presente sul noto e-commerce.

ASUS TUF Dash F15: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche principali dell’ASUS TUF Dash F15 è il pannello veloce IPS da 144Hz con Adaptive-Sync. Questa tecnologia permette di sincronizzare la frequenza di aggiornamento del display con quella della GPU, riducendo il lag e l’effetto di stuttering durante il gioco. Inoltre, la copertura del 100% sRGB assicura una resa cromatica eccellente, rendendo i giochi ancora più belli e coinvolgenti.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’ASUS TUF Dash F15 non delude: la CPU Intel Core 12ma generazione i5-12450H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 assicurano un frame rate elevato in tutti i giochi più esigenti del momento. Inoltre, il notebook è dotato di due altoparlanti con quattro aperture, che offrono un suono potente e di qualità. L’audio surround virtuale a 7.1 canali e la tecnologia DTS:X Ultra contribuiscono a creare un’esperienza di gioco ancora più immersiva.

Il design dell’ASUS TUF Dash F15 è altrettanto interessante. La texture a nido d’ape sulla base assicura una buona aderenza, mentre i rinforzi esagonali intorno al telaio ne migliorano la robustezza. La zona palmare è rifinita con una texture raffinata e pulita, che conferisce al notebook un aspetto professionale e accattivante. Infine, è importante sottolineare che questo notebook da gaming è dotato di Windows 11, l’ultima versione del sistema operativo Microsoft. Questa versione completamente reinventata offre un’esperienza di utilizzo semplificata e intuitiva, permettendo di accedere facilmente alle app, ai giochi e alle informazioni di cui hai bisogno.

In definitiva, se sei alla ricerca di un notebook da gaming dalle prestazioni elevate, con un’ottima grafica e un audio di qualità, l’ASUS TUF Dash F15 non ha rivali a questo prezzo. Grazie allo sconto folle del 35% su Amazon, è possibile acquistarlo a un prezzo molto interessante di soli 849,00 euro, rendendo ancora più allettante l’idea di avere un prodotto di alta qualità a un prezzo accessibile. Tuttavia, se sei interessato a questo acquisto non perdere ulteriore tempo, i pezzi a disposizione sono soltanto tre.

