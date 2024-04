Asus TUF A15 in offerta a 899€: AMD Ryzen 5 e RTX 4050 ad un prezzo bomba

Cerchi un laptop da gaming potente e versatile senza per questo dover superare la soglia critica dei 1000€? Oggi Amazon propone un’offerta eccezionale sull’Asus TUF Gaming A15, un eccellente laptop con AMD Ryzen 5 e RTX 4050 di ultima generazione. Tutto quello che ti serve per giocare ai titoli AAA che ami di più senza compromessi.

Oggi l’Asus TUF A15 è in offerta a soli 899€, con la possibilità di dividere l’importo in più rate mensili: ti basterà selezionare il pagamento con Credit Line di Cofidis al momento del checkout.

Equipaggiato con un display da 15,6″ FHD Antiglare che opera a una frequenza di 144Hz, l’A15 è ideale per giochi e multimedia. I Mini LED Nebula HDR Display migliorano ogni immagine con colori vividi e dettagli nitidi, mentre la tecnologia Adaptive-Sync assicura che la frequenza di aggiornamento del display sia sincronizzata con il frame rate della GPU. Questo riduce il lag, minimizza lo stuttering e elimina il tearing visivo, offrendo un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Come anticipato, sotto al cofano, il notebook monta un processore AMD Ryzen 5 7535HS/H, abbinato a una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6. Questa combinazione non solo garantisce prestazioni eccellenti per i giochi moderni ma offre anche un’esperienza superiore nella creazione di contenuti e altre applicazioni ad alta intensità. Il notebook è inoltre dotato di uno switch MUX dedicato, che ottimizza ulteriormente le prestazioni di gioco sfruttando al meglio la potenza della GPU.

Il TUF Gaming A15 non è solo un notebook da gioco, ma è una stazione di lavoro versatile e completa a 360 gradi. Non perdere questa offerta e acquistalo subito a meno di 900€.