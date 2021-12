Asus svela il nuovo Expertbook B7 Flip in Europa

Asus Expertbook B7 Flip con Intel i7 di 11a generazione è appena stato svelato in Europa; ecco tutte le sue caratteristiche e informazioni peculiari.

Asus Expertbook B7 Flip: le specifiche

Oggi Asus ha rilasciato ExpertBook B7 Flip in Europa e nel Regno Unito. Questo dispositivo è un notebook 2-in-1 incentrato sulla produttività dotato di modem 5G, display 1600p e opzioni di processore fino a Core i7-1195G7.

L'ExpertBook B7 è stato presentato per la prima volta dal marchio nel settembre 2021 e dispone di un display touchscreen da 14 pollici con proporzioni 16:10. In aggiunta a ciò, il B7 Flip vanta un rapporto schermo-corpo dell'81% ed è disponibile in due varianti:

Display 1: 1.920 x 1.200 pixel, 500 nit, gamma di colori sRGB al 100%;

Display 2: 2.560 x 1.600 pixel, 400 nit, gamma di colori 100% sRGB.

La compagnia offre il B7 Flip con due diverse configurazioni di processore, vale a dire, Intel Core i5-1155G7 con clock a 2,5 GHz (8 M Cache, fino a 4,5 GHz, 4 core) e Core i7-1195G7 con clock a 2,9 GHz (12 M Cache, fino a a 5,0 GHz, 4 core).

Il notebook è dotato di RAM DDR4 SO-DIMM non saldata da 16 GB a 64 GB ed è offerto nelle varianti di archiviazione SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 da 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Il laptop è alimentato da una batteria da 63 Wh e supporta uno stilo, Bluetooth 5.2 (dual band), Wi-Fi 6 (802.11ax) e 5G. Il dispositivo pesa 1,44 kg e ha più porte presenti su di esso tra cui USB 3.2 Gen2 Type-A (x2), HDMI 2.0b, micro HDMI (RJ45 lan), due porte Thunderbolt 4 che supportano lo schermo e, alimentazione, uno slot per schede SIM , un lettore di smart card e un jack audio combinato da 3,5 mm.

Il B7 Flip parte da un prezzo base di £ 1.199,99 ($ ​​1.586) nel Regno Unito per il modello i5, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il modello i7 con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione è disponibile per £ 1.349,99 ($ ​​1.785). I clienti europei possono acquistare il portatile per € 1.499,99 ($ ​​1.694). Inoltre, puoi visitare il sito Web di ASUS per confrontare le varianti fianco a fianco.