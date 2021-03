Affrontare lo smart working all’improvviso può essere traumatico: non tutti hanno a disposizione gli strumenti adatti per lavorare (e studiare) da casa. Ad aiutarti, ci pensa ASUS: fino al 27 marzo potrai acquistare i prodotti che ti servono approfittando di un rimborso che arriva fino a 225€. Il cashback ti arriverà direttamente come rimborso su conto corrente.

ASUS: cashback fino a 225€, super promozione

Decidi quale prodotto ti serve scegliendo fra monitor, case, cooler, schede madri, ma anche linee di prodotti dedicate al networking e tutte le periferiche che potrebbero servirti (come microfoni e cuffie). Fai i tuoi acquisti e richiedi il rimborso.

Inoltre, ci sono buone notizie per gli amanti del gaming da PC. Non solo smart working, rientrano nella promozione dedicata al cashback anche una serie di prodotti della linea ROG.

Se vuoi dare un’occhiata all’intero elenco di prodotti che rientrano nella promozione, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo. Ti ricordiamo che la promozione sarà valida al 27 marzo, ma avrai tempo fino all’11 aprile per chiedere il rimborso, registrando il numero di serie del prodotto (dovrai allegare il documento di vendita e le tue informazioni personali). Lo stesso, ti sarà accreditato sotto forma di bonifico, direttamente sul conto corrente.

