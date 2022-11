ASUS, sconto DEVASTANTE su Amazon per il Chromebook da 14" (-47%)

Hai la necessità di acquistare un notebook da utilizzare come dispositivo secondario, magari da affiancare al computer di casa o dell’ufficio? Questa strpitosa offerta su Amazon ti permette di acquistare il validissimo Chromebook da 14″ di ASUS al prezzo più conveniente che ci sia. Ad appena 199€, infatti, sfruttando uno sconto del 47%, solo oggi il formidabile computer portatile del colosso taiwanese ti arriva a casa a prezzo regalato.

Realizzato con materiali di buona fattura e da un design piacevole, il device di ASUS ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto molti punti di vista.

Sconto inaudito su Amazon per il Chromebook da 14″ di ASUS

Innanzitutto è un ottimo computer per i task quotidiani, tra cui: navigare in rete, chattare, ascoltare la musica, guardare video ma anche lavorare e studiare. Il merito è della scheda tecnica valida che vede la presena di un bel pannello da 14 pollici ad alta risoluzione, un buon processore Intel Celeron è ovviamente la prenza di Chrome OS che ti apre le porte a tutti i servizi Google anche in modalità offline.

Il tutto è poi impreziosito dalla presenza di una buona batteria di lunghissima duarata e dal supporto al Play Store di Google per scaricare una valanga di applicazioni.

Quella di oggi è senza dubbio la migliore occasione che ti possa capitare per acquistare il laptop di ASUS, pertanto non perdere altro tempo e mettilo subito nel carrello per risparmiare ben 180€ grazie allo sconto del 47%. Come se non bastasse, il notebook ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.