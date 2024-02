ASUS ROG Zephyrus G16: la BESTIA è al minimo storico su Amazon

ASUS ROG Zephyrus G16 è uno dei modelli di riferimento del settore dei notebook da gaming, garantendo tanta potenza ed un rapporto qualità/prezzo che schizza alle stelle con la nuova offerta Amazon. In questo momento, infatti, il notebook ASUS ROG può essere acquistato al prezzo scontato di 1.799 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la variante con processore Intel Core i7-12700H e scheda video NVIDIA RTX 4070. Il modello è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

ASUS ROG Zephyrus G16: tanta potenza al minimo storico

La scheda tecnica di ASUS ROG Zephyrus G16 conferma l’eccellente rapporto qualità/prezzo del notebook che offre un livello prestazioni davvero elevato. Tra le specifiche troviamo un processore Intel Core i7-12700H oltre alla scheda video NVIDIA RTX 4070.

Il modello in questione è dotato anche di 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. C’è poi un display da 16 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di ben 240 Hz. A completare le specifiche troviamo una tastiera retroilluminata con layout italiano e il sistema operativo Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare l’ottimo ASUS ROG Zephyrus G16, nella configurazione descritta in precedenza, al prezzo scontato di 1.799 euro. Il notebook è al nuovo minimo storico ed è ora acquistabile tramite il link riportato qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.