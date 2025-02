ASUS ROG Zephyrus G16 con RTX 4070: prezzo bomba su Amazon (-800€)

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da gaming, in questo momento, su Amazon c’è un’offerta davvero imperdibile con la possibilità di acquistare l’ottimo ASUS ROG Zephyrus G16 con un prezzo scontato di 1.999 euro e ben 800 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. La versione in offerta è dotata del processore Ryzen AI 9 HX 370 affiancato dalla scheda video NVIDIA RTX 4070, una garanzia per prestazioni ottime in gaming. C’è anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

ASUS ROG Zephyrus G16: le specifiche

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da gaming, in questo momento, la scelta giusta arriva dalla gamma ASUS ROG, vero e proprio punto di riferimento del mercato. La scheda tecnica di ASUS ROG Zephyrus G16 comprende:

processore Ryzen AI 9 HX 370

scheda video NVIDIA RTX 4070

16 GB di RAM e 1 TB di SSD

display da 16 pollici con risoluzione 2.5K e refresh rate di 240 Hz, con certificazione VESA HDR True Black 500

sistema operativo Windows 11

Si tratta di un notebook davvero ottimo, ideale anche per l’uso in mobilità, considerando un peso di circa 1,7 chilogrammi. Il taglio di prezzo rende il modello di ASUS ROG un vero e proprio best buy.

Con a nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS ROG Zephyrus G16 al prezzo scontato di 1.999 euro, con 800 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate.