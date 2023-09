Asus ROG Strix Go Core: cuffie gaming SPETTACOLARI al 45%

Vivi i tuoi giochi da protagonista con delle cuffie mitiche che regalano un suono super coinvolgente e che puoi usare praticamente per qualsiasi dispositivo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Asus ROG Strix Go Core a soli 49 euro, invece che 89,90 euro.

Probabilmente te lo stai chiedendo e io te lo confermo, questo prezzo è il minimo storico su Amazon. Va da sé dunque che dovrai essere veloce per riuscire ad accaparrartele a questa cifra. Con lo sconto del 45% avrai un risparmio di quasi 41 euro sul totale. Assolutamente da non perdere.

Asus ROG Strix Go Core: compatibili con consolle e computer

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti di queste cuffie è la loro versatilità. Sono compatibili con PC, Mac, PS5, Nintendo Switch, Xbox one e tantissimi altri dispositivi. Sono infatti dotati di un cavo Jack da 3,5 mm. Possiedono dei driver da 40 mm con bassi profondi e migliorati per i giochi.

Pesano solo 262 grammi e hanno un design pieghevole per riporle facilmente in una piccola borsetta o uno zaino. Grazie dei morbidi cuscinetti sui padiglioni garantiscono il massimo del comfort. Non stringono e non fanno sudare le orecchie o la testa. Sono anche dotate di un microfono con cancellazione del rumore che garantisce una comunicazione perfetta con il tuo team, ad esempio durante le partite online. E sono certificate per Discord e TeamSpeak.

Se non vuoi rischiare di perderti questa promozione devi essere rapido. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista le tue Asus ROG Strix Go Core a soli 49 euro, invece che 89,90 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

