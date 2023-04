ASUS ROG Strix Carry: mouse da gaming wireless in super sconto

Il mouse gaming wireless ASUS ROG Strix Carry è uno dei dispositivi più completi e avanzati presenti sul mercato. Questo mouse è attualmente in super sconto del 40% su Amazon, un’offerta che non si può perdere se si è alla ricerca di un mouse gaming di alta qualità. Non perdere questa occasione e acquistalo subito ad un pezzo competitivo di soli 44,99 euro, i pezzi a disposizione sono limitati.

ASUS ROG Strix Carry: un’ottimo affare a questo prezzo

ASUS ROG Strix Carry è un mouse wireless tascabile che offre tecnologie ad alte prestazioni, compresa la doppia connettività wireless 2.4GHz RF e Bluetooth. Questo significa che è possibile utilizzare il mouse sia con il proprio computer che con il proprio dispositivo mobile, senza dover cambiare continuamente il dongle USB.

Una delle caratteristiche più interessanti dell’ASUS ROG Strix Carry è la sua eccezionale durata della batteria. Con oltre 300 ore in modalità 2,4GHz e 400 ore con il Bluetooth, è possibile utilizzare il mouse per settimane senza doverlo ricaricare. Questa è una caratteristica che non si trova spesso nei mouse gaming wireless e che lo rende una scelta ideale per chi è sempre in movimento. Il sensore ottico PMW3330 offre una risoluzione fino a 7200 DPI e una velocità di tracciamento di 150 IPS, il che significa che il mouse risponde in modo preciso e veloce a ogni movimento. Inoltre, la tecnologia smarthop esegue la scansione dello spettro radio fino a mille volte al secondo per cercare un canale più pulito su cui collegarsi, garantendo un collegamento senza interferenze anche in ambienti molto affollati. Infine, il socket ROG permette l’inserimento di nuovi switch per poter modificare la forza di azionamento o sostituire eventuali rotture, prolungando così la vita del mouse.

In conclusione, se sei alla ricerca di un mouse gaming wireless completo di tecnologie ad alte prestazioni, con una batteria duratura, sensore ottico preciso e una connettività affidabile, l’ASUS ROG Strix Carry è la scelta perfetta. Grazie all’offerta attuale del 40% su Amazon, è possibile acquistarlo a un prezzo molto vantaggioso di soli 44,99 euro. Non perdere l’occasione di avere un alleato in più per le tue sessioni di gioco e acquistalo subito. I pezzi a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.