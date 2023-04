ASUS ROG Spatha X: incredibile mouse da gaming in sconto

Il mouse professionale da gaming ASUS ROG Spatha X è uno dei migliori dispositivi di gioco attualmente disponibili sul mercato. In questo articolo esploreremo le sue caratteristiche e funzionalità, così come le ragioni per cui potrebbe essere la scelta definitiva per i giocatori seri. Approfitta subito dello sconto del 14% su Amazon se credi di rientrare in questa fascia di utenza e acquistalo ad un prezzo competitivo di soli 137,99 euro.

ASUS ROG Spatha X: il mouse da gaming che non sapevi esistesse

Uno dei maggiori vantaggi dell’ASUS ROG Spatha X è la sua flessibilità. Grazie alla sua capacità di funzionare sia in modalità wireless che cablata, i giocatori possono scegliere l’opzione che meglio si adatta alle loro esigenze. In entrambe le modalità di utilizzo, il mouse offre precisione senza paragoni grazie al sensore ottico da 19.000 DPI e alla frequenza di polling da 1000 Hz.

Il mouse da gaming ASUS ROG Spatha X è dotato di 12 pulsanti programmabili, che consentono una personalizzazione avanzata e garantiscono che tutti i comandi siano a portata di mano. I giocatori possono configurare e personalizzare le impostazioni utilizzando il software Armoury Crate, il che lo rende particolarmente adatto per i giocatori che preferiscono un’esperienza di gioco personalizzata.

La batteria a lunga durata dell’ASUS ROG Spatha X è un’altra caratteristica che lo rende adatto per le sessioni di gioco più estenuanti. Con un’autonomia di 67 ore con l’illuminazione RGB spenta e con soli 15 minuti di ricarica per altre 12 ore di utilizzo, il mouse può durare per molte ore di gioco ininterrotto.

Il socket ROG push-fit del ROG Spatha X permette l‘inserimento di nuovi switch, consentendo ai giocatori di modificare la forza di azionamento o di sostituire eventuali rotture e prolungando così la vita del mouse. I pulsanti con meccanismo pivoted offrono una risposta rapida e precisa ai click, migliorando il gameplay e il feeling con il mouse.

Infine, il ROG Micro Switch del mouse è un’altra caratteristica che lo rende adatto per i giocatori professionisti. L’elettrogiunzione placata in oro offre affidabilità e precisione, il che significa che i giocatori possono contare su di esso per sconfiggere i loro avversari.

In sintesi, il mouse professionale da gaming ASUS ROG Spatha X è un dispositivo altamente personalizzabile, flessibile e affidabile che può migliorare significativamente l’esperienza di gioco. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 14%, è un’opzione che vale davvero la pena considerare se sei un giocatore seriale. Non perdere tempo, al prezzo vantaggioso di soli 137,99 euro, questo dispositivo sta andando letteralmente a ruba.

