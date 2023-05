ASUS ROG Spatha X: il mouse da gaming definitivo in super sconto

Il mouse da gaming ASUS ROG Spatha X è senza dubbio un’arma da guerriero per tutti gli appassionati di gaming. E se sei uno di quelli che cercano il massimo delle prestazioni, oggi hai la possibilità di acquistarlo su Amazon con uno sconto incredibile del 23%. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquistalo subito al prezzo conveniente di soli 122,92 euro.

ASUS ROG Spatha X: con questo prezzo sta andando a ruba

Una delle caratteristiche più sorprendenti dell’ASUS ROG Spatha X è la sua estrema personalizzazione. Con i dodici pulsanti programmabili, potrai adattare il mouse alle tue esigenze e avere tutti i comandi a portata di mano. Grazie al software Armoury Crate, potrai configurare e personalizzare le impostazioni in modo facile e intuitivo, garantendoti un’esperienza di gioco unica.

La flessibilità è un’altra caratteristica fondamentale del mouse ASUS ROG Spatha X. Puoi scegliere di giocare in modalità wireless 2.4 GHz o collegarlo tramite cavo. In entrambi i casi, potrai godere di una precisione senza paragoni grazie al sensore ottico da 19.000 DPI e alla frequenza di polling da 1000 Hz. Che tu stia combattendo in una partita di sparatutto o che tu stia esplorando mondi virtuali, sarai sempre un passo avanti agli avversari. I pulsanti con meccanismo pivoted offrono una risposta rapida e precisa ai click, migliorando il tuo gameplay e fornendoti una sensazione di controllo senza precedenti. Ogni movimento sarà perfettamente eseguito, consentendoti di reagire velocemente alle situazioni di gioco più intense.

E se temi di dover interrompere il tuo gioco a causa della batteria scarica, ASUS ROG Spatha X ti stupirà ancora una volta. Grazie alla sua batteria a lunga durata, potrai giocare fino a 67 ore continue con l’illuminazione RGB spenta. E se hai solo 15 minuti di tempo per ricaricarlo, avrai a disposizione altre 12 ore di gioco. Non c’è sfida che tu non possa affrontare con questo mouse affidabile e resistente. La durata del mouse è ulteriormente garantita dal socket ROG push-fit, che permette l’inserimento di nuovi switch. In questo modo, puoi modificare la forza di azionamento o sostituire eventuali rotture, prolungando la vita del tuo prezioso dispositivo.

Infine, il mouse ASUS ROG Spatha X è dotato del ROG Micro Switch, che assicura affidabilità e precisione grazie all’elettrogiunzione placata in oro. Sarai in grado di sconfiggere i tuoi avversari con facilità, grazie a una connessione sempre stabile e reattiva. Regolare la sensibilità del mouse non è mai stato così semplice. Con l’apposito tasto, puoi regolare rapidamente i DPI. Premilo per 3 secondi e scorri con la rotella centrale per impostare la sensibilità desiderata. In questo modo, potrai adattare il mouse alle esigenze di ogni gioco e tornare a giocare istantaneamente.

In conclusione, se sei un appassionato di gaming alla ricerca di prestazioni eccezionali, il mouse da gaming ASUS ROG Spatha X è la scelta definitiva. Approfitta subito di questo super sconto del 23% su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 122,92 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione si esauriranno presto.

