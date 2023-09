Asus ROG Phone 8 si mostra online: sarà un MOSTRO di potenza

In queste ore sono stati avvistati online i nuovi smartphone da gioco della linea ROG Phone di Asus; di fatto, i terminali dell’ottava generazione sono comparsi sul portale IMEI pochi giorni fa e, dal sito si è scoperto che disporranno del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ancora da svelare.

Asus ROG Phone 8: cosa sappiamo ad oggi?

Torniamo indietro nel tempo: pochi mesi fa, precisamente ad aprile, Asus ha lanciato i ROG Phone 7 nel mercato ingternazionale. Il modello standard è dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, ha uno schermo E4 AMOLED generoso e una grande batteria da 6000 mAh che assicura ore ed ore di autonomia. È un telefono Dual SIM, compatibile con le reti 5G, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interni. Si trova su Amazon al prezzo di 842,89€.

Anche se mancano diversi mesi al debutto delle nuove soluzioni Rog Phone 8, l’azienda ha iniziato la produzione dei terminali e i primi test sui vari portali per la certificazione. I nuovi gaming phone saranno flagship in tutto e per tutto, dotati della soluzione di Qualcomm di punta che conosceremo in autunno.

Il sito di GSMChina ha infatti avvistato la serie ROG Phone 8 all’interno del database IMEI; nella gamma potremmo avere tre dispositivi. Nello specifico, ci aspettiamo un modello standard, un Pro e un Ultimate. Il primo e l’ultimo hanno il numero di modello AI2401_A per il mercato internazionale, mentre il Pro è stato identificato con la nomenclatura AI2401_E. In definitiva, quando arriveranno gli smartphone di Asus? Non prima del primo trimestre del 2024, stando alle ultime indiscrezioni. Saranno dotati di features dedicate al gaming e avranno i controlli AirTrigger ultrasonici sul dorso del device.

Voi utilizzate i gaming phone nel vostro quotidiano? Ne possedete già uno o siete intenzionati a comprare un nuovo modello di Asus non appena arriverà sul mercato internazionale? Fateci sapere le vostre opinioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.