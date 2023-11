Asus ROG Phone 8: il nuovo gaming phone è alle porte

In queste ore apprendiamo che la prossima line-up di punta di Asus, la serie ROG Phone 8, verrà lanciata a brevissimo e disporrà del processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm da poco rivelato.

Asus ROG Phone 8: cosa sappiamo ad oggi?

L’OEM taiwanese ha infatti confermato che lo sviluppo della nuova ammiraglia premium, il ROG Phone 8, procede spedito. La serie che si comporrà di più modelli, disporrà del processore di punta di Qualcomm e si focalizzerà, come sempre, al comparto gaming. Secondo quanto si legge, questo SoC dovrebbe comportare un aumento delle performance sul lato della CPU del 30% ma anche una maggiore efficienza del 20% rispetto al passato. Presente poi un upgrade anche sulle prestazioni lato GPU con un aumento del 25%. Non sappiamo se la line-up arriverà quest’anno o all’inizio del prossimo.

Le specifiche tecniche dei modelli in arrivo sono ancora sconosciute ma è lecito ipotizzarci ben tre modelli: quello base, il Pro e l’Ultimate che, come dice anche il nome, sarà il più esclusivo (e il più costoso). Il modello entry level è apparso sul database di Geekbench con il punteggio di 2213 punti sul single core e con 7048 punti sul multi core. Verrà coadiuvato da 16 GB di RAM e da tanto storage disponibile. Non mancherà una skin da gaming dedicata e Android 14 al seguito.

