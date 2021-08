Asus ROG Phone 5s e 5s Pro sono stati presentati ufficialmente: hanno RAM che possono arrivare fino a 18 GB e dispongono dello Snapdragon 888+ sotto la scocca.

Asus ROG Phone 5s e 5s Pro: le caratteristiche

Il gigante tecnologico taiwanese Asus ha presentato ufficialmente il suo ultimo gaming phone di punta a Taiwan. Il ROG Phone 5s arriva insieme al ROG Phone 5s Pro ed entrambi si presentano come i migliori smartphone da gioco di sempre. Non solo contengono uno schermo FHD + AMOLED con supporto per una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, la versione Pro racchiude anche l'ultimo chipset Qualcomm Snapdragon 888+ e fino a 18 GB di RAM.

Gli smartphone subentrano al ROG Phone 5 che ha fatto il suo ingresso all'inizio di quest'anno. I due modelli mantengono il display E4 AMOLED HDR Samsung Full HD+ da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz visto a bordo del ROG Phone 5. I display degli smartphone supportano una frequenza di campionamento del tocco fino a 300Hz, una latenza del tocco di 24,3 ms. Il processore è supportato da un massimo di 18 GB di RAM sul ROG Phone 5 Pro e ci sono fino a 512 GB di spazio di archiviazione.

In termini di design, il ROG Phone 5s presenta lo stesso design del modello precedente, con il logo ROG illuminato RGB. D'altra parte, il ROG Phone 5s Pro adotta un display ROG Vision Color PMOLED. Anche qui il logo sul retro è retroilluminato RGB. Il display su entrambi i modelli è protetto dalla protezione Corning Gorilla Glass Victus.

Per la fotografia, c'è una camera posteriore da 64 MP con un sensore Sony IMX686, dimensione pixel 0,8 μm, apertura f/1,8, abbinata a una camer ultrawide da 13 MP da 125 con apertura f/2,4, sensore macro da 5 MP con apertura f/2,0 . Per i selfie, c'è una snapper frontale da 24 MP con pixel di 0,9 µm e apertura f/2.0.

ROG Phone 5s e 5s Pro funzionano con l'ultimo sistema operativo Android 11 con ROG UI. Il telefono è dotato di supporto dual SIM (nano + nano) e racchiude due speaker frontali lineari a 7 magneti da 12×16 mm con suono GameFX e Dirac HD alimentato da un doppio amplificatore Cirrus Logic CS35L45 Mono. Inoltre viene fornito con microfoni Quad con tecnologia di riduzione del rumore OZO. C'è anche un jack audio da 3,5 mm per coloro che vorrebbero collegare una cuffia da gioco cablata.

Inoltre, il telefono utilizza un sensore di impronte digitali in-display, sensori a ultrasuoni per AirTrigger 5 e rilevamento della pressione della presa. Viene inoltre fornito con il supporto per Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou e NFC. Sotto il cofano, ROG Phone 5s e 5s Pro racchiudono una batteria da 6000 mAh con ricarica rapida HyperCharge da 65 W tramite porta USB di tipo C.

Per quanto riguarda i prezzi ufficiali, la versione ROG Phone 5s 16GB + 256GB parte da 29.990 NT$ (~$1.077) mentre la versione da 18GB + 512GB costa 33.990 NT$ (~$1221). Sono disponibili nei colori Phantom Black e Aurora White.

