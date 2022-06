ASUS ROG Phone 3 riceve Android 12, finalmente: tutte le novità

Mentre si fanno sempre più incessanti le novità circa la scheda tecnica e non solo di ASUS ROG Phone 6, in queste ore il colosso taiwanese ha finalmente avviato il rollout del tanto atteso aggiornamento ad Android 12 per l’ex top di gamma ASUS ROG Phone 3.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate sul forum ufficiale di ASUS, scopriamo che il firmware 31.0210.0210.230 è attualmente in fase di rilascio con un gran numero di novità e ottimizzazioni del sistema operativo e dell’esperienza di utilizzo del device.

ASUS ROG Phone 3 sta finalmente ricevendo l’aggiornamento ad Android 12

Ecco il changelog che accompagna il rilascio dell’aggiornamento ad Android 12:

Aggiornamento ad Android 12

Aggiornamento della Rubrica, Contatti, Telefono, File Manager, Calcolatrice, Orologio, Galleria, Meteo, Impostazioni, Backup Locale e molto altro;

Introduzione del design di Android 12 per il pannello dei Quick Setting, il carrellino delle notifiche e del volume;

Introduzione del nuovo pannello di gestione della privacy con tanto degli indicatori di utilizzo del microfono e della videocamera;

Sostituzione di ASUS Safeguard con Android 12 Emergency SOS;

Rimozione della funzione di registratore delle chiamate nell’applicazione Telefono di ASUS.

In attesa che il nuovo OS sarà disponibile in tutti i mercati supportati, gli utenti più impazienti possono procedere al flash manuale del firmware seguendo le istruzioni presenti nel link in calce alla news. Infine, se siete alla ricerca di uno smartphone da gaming ASUS in grado di garantirvi ore e ore di alte prestazioni senza compromessi, vi segnaliamo l’offerta di Amazon per l’ottimo ASUS ROG Phone 5s.

