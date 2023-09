ASUS ROG Flow X13: sconto FOLLE di 600 euro su Amazon

Se stai cercando un notebook da gaming che possa soddisfare le tue esigenze di portabilità, versatilità e potenza, non cercare oltre: l’ASUS ROG Flow X13 è qui per cambiare il gioco. E se non fossi già convinto, sappi che ora puoi portarlo a casa con uno sconto incredibile del 33% su Amazon, risparmiando ben 600 euro. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo stratosferico di soli 1.199,00 euro.

ASUS ROG Flow X13: con questo prezzo è impossibile resistergli

L’ASUS ROG Flow X13 è un notebook ultra-compatto e leggero, con un peso di soli 1,3 kg e uno spessore di appena 15,8 mm. Questo significa che puoi portarlo ovunque tu voglia senza il peso e il volume di altri notebook da gaming. La sua portabilità è un vero punto di forza per chi è sempre in movimento.

L’ASUS ROG Flow X13 vanta un display touchscreen WUXGA Glossy da 13 pollici certificato Pantone Validated, che garantisce colori vividi e brillanti. Sia che tu stia giocando, lavorando o guardando film, questo schermo offre una qualità visiva eccezionale, mettendo in risalto ogni dettaglio.

La tastiera retroilluminata dell’ASUS ROG Flow X13 è un vero capolavoro di design. È ruotabile a 360°, offrendo una flessibilità senza precedenti. Puoi utilizzarla in modalità stand per condividere lo schermo con gli amici o in modalità tenda quando hai spazio limitato. E se desideri una vera esperienza da tablet, basta ruotare tutto lo schermo all’indietro e goderti un tablet touchscreen con supporto per stylus attivo, perfetto per disegnare e prendere appunti.

Nonostante le sue dimensioni compatte, l’ASUS ROG Flow X13 è una potenza da gaming. Il processore AMD Ryzen 7 6800HS, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4GB GDDR6, i 16GB di RAM e l’SSD PCIe da 512GB garantiscono prestazioni fluide e veloci. Sarai in grado di gestire qualsiasi gioco o applicazione con facilità.

Questo notebook è dotato di Windows 11, il sistema operativo completamente reinventato da Microsoft. Sarai subito connesso alle persone che ami, alle tue app preferite e ai giochi che ami di più. L’esperienza utente è stata semplificata per offrirti un accesso istantaneo a tutte le informazioni di cui hai bisogno.

In sintesi, l’ASUS ROG Flow X13 è perfetto per chi cerca un notebook da gaming leggero, portatile ed estremamente versatile. È la soluzione ideale per affrontare qualsiasi sfida, ovunque tu sia. E con uno sconto del 33% su Amazon, ora è più accessibile che mai. Non perdere questa opportunità di avere il miglior compagno di gioco e lavoro che tu abbia mai desiderato. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 1.199,00 euro.

