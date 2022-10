ASUS ROG Delta S: ottime cuffie da gaming ad un PREZZO SUPER su Amazon

Le cuffie ROG Delta S di ASUS sono un vero e proprio punto di riferimento del settore delle cuffie da gaming grazie a ottime prestazioni e un design ricercato, in pieno stile ROG. Con la nuova offerta Amazon, che garantisce uno sconto del 38%, le cuffie di ASUS ROG diventano un vero e proprio affare.

Amazon, infatti, propone le ASUS ROG Delta S in offerta a 128 euro invece che 299 euro. Le cuffie sono, inoltre, acquistabili anche in 5 rate mensili (25,74 euro al mese, senza interessi) semplicemente selezionando l’apposita opzione per il pagamento dilazionate in fase di acquisto (riservata solo ad account Amazon selezionati). Le cuffie ASUS ROG sono compatibili con qualsiasi PC oltre che con Nintendo Switch e console Play Station.

Amazon propone le ASUS ROG Delta S ad un ottimo prezzo

Le ROG Delta S sono la scelta giusta per chi sta cercando cuffie da gaming complete e caratterizzate da uno stile unico. Si tratta di cuffie cablate con possibilità di collegamento tramite USB-C. Le cuffie sono dotate di cancellazione attiva del rumore con tecnologia ASUS AI-Noise-Canceling in grado di ridurre del 95% i rumori di fondo.

Per gli utenti c’è anche una doppia opzione per quanto riguarda i cuscinetti, con la possibilità di scegliere tra i ROG Hybrid in tessuto e pelle (ideali per le lunghe sessioni di gioco) e i cuscinetti in pelle a raffreddamento rapido (perfetti per l’uso in mobilità.

Le cuffie possono contare sul sistema di illuminazione RGB e su di un design in pieno stile ASUS ROG. Grazie al collegamento USB-C c’è la possibilità di poter contare su di una piena compatibilità con PC, Mac e dispositivi mobili oltre che con Nintendo Switch e console Sony PlayStation.

Sfruttando la nuova offerta Amazon, le ASUS ROG Delta S sono disponibili in sconto a 128 euro invece che 299 euro con possibilità di acquisto in 5 rate senza interessi. Lo sconto del 38% rende le cuffie di ASUS una delle scelte migliori per i videogiocatori.

