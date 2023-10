ASUS ROG Delta S in offerta: cuffie da gaming fenomenali, oggi ad un ottimo prezzo

Cogli subito l’opportunità di vivere un’esperienza di gioco al massimo delle prestazioni con le cuffie ASUS ROG Delta S Wireless, ora in offerta speciale con uno sconto del 20% a soli 132,99€ invece di 166,18€.

Queste cuffie gaming offrono una doppia possibilità di connessione, sia tramite USB-C a 2.4GHz che tramite Bluetooth, garantendo un’esperienza di gioco straordinaria su console, PC e dispositivi mobili. Potrai immergerti nell’azione senza limiti per più di 25 ore di gioco, e con la ricarica rapida, in soli 15 minuti avrai altre 3 ore di gioco.

L’audio coinvolgente è reso possibile dai driver ASUS Essence da 50mm, combinati con la tecnologia ROG Hyper-Grounding, per un’esperienza sonora immersiva che ti farà sentire al centro dell’azione. Un aspetto cruciale del gaming in squadra è la comunicazione efficace, e per questo le cuffie ASUS ROG Delta S sono dotate del microfono ROG AI Beamforming con tecnologia Ai noise cancelling, garantendo comunicazioni chiare e cristalline anche in mezzo al caos della battaglia.

I padiglioni ergonomici con design a D e il peso leggero di soli 318 grammi offrono un comfort eccezionale anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Non lasciarti scappare questa straordinaria offerta: acquista le cuffie ASUS ROG Delta S Wireless a soli 132€, se le ordini subito le ricevi a casa domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.