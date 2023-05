ASUS ROG Cetra: auricolari da gaming rivoluzionari in super offerta

Gli amanti dei videogiochi sanno quanto sia importante avere un audio di alta qualità per un’esperienza di gioco immersiva. Oggi, abbiamo una fantastica notizia per tutti i gamer: gli auricolari ASUS ROG Cetra sono disponibili su Amazon con uno sconto pazzesco del 33%. Questi auricolari da gaming offrono una serie di funzionalità avanzate, tra cui audio wireless a bassa latenza, cancellazione attiva del rumore (ANC) e controlli touch intuitivi. Approfitta subito di questa offerta e acquista questi auricolari di alta qualità, al prezzo speciale di soli 99,99 euro.

ASUS ROG Cetra: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Uno degli aspetti più sorprendenti degli auricolari ASUS ROG Cetra è la loro capacità di fornire un audio wireless a bassa latenza. Grazie alla modalità di gioco dedicata, questi auricolari offrono una sincronizzazione perfetta tra audio e video, garantendo un’esperienza di gioco estremamente intensa e immersiva. I suoni e gli effetti sonori saranno riprodotti in modo preciso e senza ritardi, consentendoti di cogliere ogni dettaglio e migliorando le tue prestazioni nel gioco.

La tecnologia Hybrid ANC degli auricolari ASUS ROG Cetra è una vera rivoluzione nel campo dell’audio gaming. Questa innovativa funzione rileva e filtra il rumore proveniente dall’interno e dall’esterno delle cuffie, offrendo un’esperienza sonora cristallina e priva di distrazioni. Che tu sia in una stanza affollata o immerso in un gioco frenetico, potrai goderti il suono di alta qualità senza alcuna interferenza esterna.

Gli ASUS ROG Cetra offrono fino a 5,5 ore di utilizzo con una singola carica, considerando l’ANC disattivo. Ma la loro versatilità non finisce qui. Utilizzando la custodia di ricarica inclusa, potrai estendere l’autonomia fino a 21,5 ore di gioco aggiuntive. Inoltre, se ti trovi con una batteria scarica, la funzione di ricarica rapida ti permette di ottenere fino a 1,5 ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica. Puoi ricaricare comodamente la custodia tramite la porta USB-C o sfruttare la comodità della ricarica wireless attraverso superfici compatibili con questa tecnologia.

Con gli auricolari ASUS ROG Cetra, puoi regolare facilmente le impostazioni audio del gioco grazie ai controlli touch intuitivi. Basta un semplice tocco sulle cuffie per modificare il volume, mettere in pausa la riproduzione o rispondere alle chiamate in arrivo, offrendoti una comodità senza precedenti durante le tue sessioni di gioco.

In conclusione, gli auricolari ASUS ROG Cetra sono un’opzione straordinaria per i giocatori che desiderano un audio di alta qualità e un’esperienza di gioco coinvolgente. Approfitta subito di questo super sconto del 33% su Amazon e acquistali al prezzo ridicolo di soli 99,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

