ASUS ROG Ally: FINALMENTE in sconto su Amazon (-13%)

Anno nuovi, sconti nuovi. Se sei un appassionato di gaming e desideri un’esperienza di gioco senza compromessi ovunque tu vada, la console portatile ASUS ROG Ally è la scelta ideale. Oggi Amazon offre uno sconto imperdibile del 13% su questo gioiello tecnologico, che ti consente di risparmiare ben 100 euro. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 699,00 euro, anziché 799,00 euro.

ASUS ROG Ally: un’occasione da prendere al volo

L’ASUS ROG Ally è compatta, leggera e potente, offrendo la massima libertà per i giocatori in movimento. Dotata del sistema operativo Windows 11 Home, questa console consente l’accesso a tutte le principali piattaforme di gioco e alla tua libreria gaming online. Ma non finisce qui: la ROG Ally può essere utilizzata come un vero e proprio PC portatile, aggiungendo versatilità al suo già impressionante repertorio di funzionalità.

Le prestazioni di alto livello sono garantite dal processore AMD Ryzen Z1 Extreme, affiancato da 16GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB. Hai la possibilità di collegare una scheda grafica esterna e di espandere la capacità di archiviazione tramite una SD card. Con la connettività super veloce del WiFi 6E, non ci sono limiti alla tua esperienza di gioco online.

Il design ergonomico della ASUS ROG Ally, unito al sistema di dissipazione del calore con Dual Fan, assicura lunghe sessioni di gioco in tutta comodità. Inoltre, la ricarica della batteria è un gioco da ragazzi: il 50% in soli 30 minuti ti permette di tornare velocemente in azione.

Se stai cercando un device all’avanguardia che unisca potenza, estetica e l’esperienza ROG, la ASUS ROG Ally è ciò che fa per te. Unica nel suo genere, questa console ti consente di connetterti in streaming, interagire con i tuoi canali social e godere di tutte le tue piattaforme gaming preferite con stile. Non perdere altro tempo e acquistala al prezzo speciale di soli 699,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.