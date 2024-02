Asus ROG Ally finalmente in offerta: il prezzo crolla sotto i 500€

La nuova console portatile per il gaming ROG Ally è finalmente in offerta su Amazon ad un prezzo irresistibile. Questo dispositivo compatto, potente e leggero è progettato per offrire un’esperienza di gioco eccezionale in mobilità. Oggi la paghi meno di 500€!

Dotata del sistema operativo Windows 11 Home, questa console offre accesso a tutte le principali piattaforme di gioco e alla tua libreria gaming online, trasformandosi anche in un PC portatile completo.

Le sue prestazioni sono garantite dal processore AMD Ryzen Z1, 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB, che assicurano una fluida esperienza di gioco. Inoltre, è possibile collegare una scheda grafica esterna e inserire una scheda SD per espandere la capacità di archiviazione. La connettività super veloce è assicurata grazie al WiFi 6E.

Il design ergonomico e i due ventilatori integrati assicurano una dissipazione del calore efficiente, consentendo lunghe sessioni di gioco senza surriscaldamenti. La batteria si ricarica fino al 50% in soli 30 minuti, permettendoti di tornare rapidamente in azione.

La Console ROG ALLY è perfetta per chi cerca un’esperienza di gioco completa, potente ed esteticamente accattivante. Un dispositivo innovativo e all’avanguardia che ti permette di accedere alle tue piattaforme di gioco preferite e connetterti in streaming o ai tuoi canali social, tutto in un unico dispositivo. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito risparmiando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.