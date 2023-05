ASUS NVIDIA RTX 4090: già in super sconto su Amazon

La NVIDIA RTX 4090 della ASUS è una scheda grafica estremamente potente che offre una serie di tecnologie all’avanguardia che la rendono una delle migliori schede grafiche sul mercato. Grazie alle sue prestazioni elevate, è in grado di far girare anche i giochi più esigenti e le applicazioni di editing video più pesanti. Attualmente in sconto del 20% su Amazon, questa è l’occasione perfetta per acquistarla al prezzo vantaggioso di soli 2.008,46 euro. Questo è il dispositivo per chi non accetta compromessi mentre lavora o gioca.

ASUS NVIDIA RTX 4090: l’occasione che tutti i smanettoni nerd stavano cercando

La scheda supporta diverse tecnologie di NVIDIA, tra cui DLSS, Ray Tracing, NVIDIA Reflex, GeForce Experience e tutte le applicazioni NVIDIA Studio. Ciò significa che la scheda può offrire un’esperienza di gioco straordinaria con una grafica incredibilmente dettagliata e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia DLSS, la scheda è in grado di aumentare la risoluzione dei giochi in modo intelligente, senza appesantire il carico di lavoro della CPU.

La NVIDIA RTX 4090 della ASUS è equipaggiata con un Boost Clock di 2595 MHz e una memoria di 24GB di tipo GDDR6X, con un bus di memoria di 384-bit e una velocità di memoria di 21 Gbps. Queste specifiche di memoria fanno sì che la scheda sia in grado di elaborare i dati in modo rapido ed efficiente, il che significa che i giochi possono girare senza problemi e senza rallentamenti. Inoltre, la scheda ha un sistema di raffreddamento avanzato che utilizza un dissipatore con design Axial-tech e doppi cuscinetti a sfera, il che significa che la scheda può mantenere una temperatura stabile anche durante i periodi di utilizzo prolungato. Questo rende la scheda ideale per le sessioni di gioco o per l’utilizzo di applicazioni di editing video pesanti che richiedono molte risorse.

La NVIDIA RTX 4090 della ASUS è in grado di supportare una risoluzione massima di 8K (7680 x 4320) e può gestire fino a 4 schermi e HDCP. La scheda ha anche una connettività avanzata che include PCIE 4.0, 3 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI 2.1, DirectX 12 Ultimate e OpenGL 4.6. Tutto ciò significa che la scheda è in grado di fornire un’esperienza di gioco di altissimo livello e di supportare anche le applicazioni di editing video più avanzate.

In conclusione, la NVIDIA RTX 4090 della ASUS è una scheda grafica estremamente potente che offre una serie di tecnologie all’avanguardia. In questo momento, è disponibile su Amazon con uno sconto del 20%, il che la rende un’opzione ancora più allettante al prezzo vantaggioso di soli 2.008,46 euro. Fidati che prodotti del genere a questo prezzo si esauriscono velocemente sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.