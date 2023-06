ASUS ExpertBook B3 Flip: il notebook business versatile in mega sconto

L’ASUS ExpertBook B3 Flip è un notebook business che offre una versatilità senza precedenti, ed è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 22%. Con il suo display touchscreen FHD Glossy e la tastiera retroilluminata ruotabile a 360°, questo notebook offre la massima flessibilità per adattarsi a diverse esigenze e modalità di utilizzo. Inoltre, è dotato di un tastierino numerico NumberPad integrato nel mouse pad, che rende l’input dei numeri un gioco da ragazzi. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 999,00 euro, anziché 1.289,00 euro.

ASUS ExpertBook B3 Flip: innovativo, potente e super versatile

Ma non è solo la sua flessibilità che rende l’ASUS ExpertBook B3 Flip un’opzione eccezionale. È anche un dispositivo robusto e resistente, progettato secondo gli standard militari americani MIL-STD 810H. Ciò significa che può resistere a condizioni ambientali difficili, come urti, vibrazioni e temperature estreme, garantendo che sia sempre pronto a seguirti ovunque tu vada.

Per quanto riguarda la connettività, l’ASUS ExpertBook B3 Flip offre una doppia videocamera, con una fotocamera da 720p HD verso l’interno e una fotocamera da 13.0M verso l’esterno. Questo ti consente di partecipare a videoconferenze nitide e di alta qualità, ovunque tu sia. Inoltre, con il supporto per il Wi-Fi 6, puoi godere di una connessione veloce e stabile, ovunque tu vada.

La sicurezza dei tuoi dati e della tua privacy sono fondamentali, e l’ASUS ExpertBook B3 Flip lo tiene in grande considerazione. È dotato di un sensore di impronte digitali integrato e di un chip TPM 2.0, che garantiscono un accesso sicuro e protetto al tuo dispositivo e ai tuoi dati sensibili.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’ASUS ExpertBook B3 Flip è equipaggiato con un potente processore Intel Core di undicesima generazione i7-1165G7, una scheda grafica Intel Iris Xe, 8GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB. Questa configurazione garantisce un rapido accesso ai tuoi contenuti e prestazioni ottimali anche durante le attività più intense.

Inoltre, l’ASUS ExpertBook B3 Flip è pronto per offrirti un’esperienza utente completamente nuova con Windows 11 Pro. Il sistema operativo è stato completamente reinventato e semplificato per offrirti una connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che ti piacciono di più.

In conclusione, l’ASUS ExpertBook B3 Flip è un notebook progettato appositamente per supportare il lavoro e l’apprendimento. È la scelta perfetta per insegnanti, utenti aziendali e professionisti che cercano prestazioni e versatilità in un unico dispositivo. Approfitta subito dell’offerta del 22% di sconto su Amazon e portati a casa questo incredibile notebook al prezzo speciale di soli 999,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

