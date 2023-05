ASUS Dual RTX 3060: imperdibile sconto del 31% su Amazon

Se stai cercando una scheda grafica potente per migliorare le prestazioni del tuo computer gaming, non cercare oltre. L’ASUS Dual RTX 3060 è una delle opzioni migliori sul mercato, e ora puoi ottenerla con uno sconto eccezionale del 31% su Amazon. Questa offerta imperdibile ti permetterà di ottenere prestazioni straordinarie a un prezzo molto conveniente di soli 369,99 euro, con la possibilità di poterla pagare in comode rate a tasso zero. Per fare ciò, basta selezionare come metodo di pagamento il servizio Cofidis, in fase di check-out.

ASUS Dual RTX 3060: sono rimasti gli ultimi pezzi a disposizione

L’ASUS Dual RTX 3060 è dotata di tecnologie all’avanguardia che la rendono un’opzione ideale per i giocatori più esigenti. Con il supporto per DLSS e Ray Tracing, questa scheda grafica ti permette di vivere esperienze di gioco incredibilmente realistiche e immersive. I dettagli visivi sono resi in modo sorprendente, con ombre, riflessi e illuminazione ultra realistici. Sarai completamente immerso nell’azione.

Inoltre, l’ASUS Dual RTX 3060 supporta anche NVIDIA Reflex, un’innovativa tecnologia che riduce la latenza di sistema e ti dà un vantaggio competitivo nei giochi online. La risposta sarà più veloce e la tua esperienza di gioco più fluida che mai. Con GeForce Experience e tutte le applicazioni NVIDIA Studio, avrai a disposizione una suite completa di strumenti per ottimizzare le tue impostazioni grafiche e catturare e condividere facilmente i tuoi momenti migliori di gioco.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, l’ASUS Dual RTX 3060 vanta un Boost Clock di 1867 MHz e una dimensione della memoria di 12 GB. La memoria di tipo GDDR6 e il bus di memoria a 192-bit assicurano un’ottima velocità di trasferimento dei dati di 15 Gbps. Sarai in grado di gestire facilmente i giochi più impegnativi e le applicazioni grafiche pesanti senza rallentamenti o compromessi sulla qualità visiva. La scheda grafica è anche dotata di un sistema di raffreddamento avanzato per garantire prestazioni ottimali anche durante le sessioni di gioco intense. Il dissipatore con design Axial-tech e i doppi cuscinetti a sfera assicurano una dissipazione del calore efficiente e una maggiore durata nel tempo. Puoi goderti i tuoi giochi senza preoccuparti del surriscaldamento del tuo sistema.

Per quanto riguarda la connettività, l’ASUS Dual RTX 3060 offre molte opzioni. Supporta fino a 4 schermi contemporaneamente e può gestire una risoluzione massima di 8K (7680 x 4320). Dispone di 3 porte DisplayPort 1.4a e 2 porte HDMI 2.1, consentendoti di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi. Con il supporto per DirectX 12 Ultimate e OpenGL 4.6, sarai pronto a sfruttare tutte le ultime tecnologie di gioco.

Per ottenere il massimo dalle prestazioni dell’ASUS Dual RTX 3060, è consigliata un’alimentazione di 650W. Approfitta subito di questo favoloso sconto del 31% su Amazon e acquista una scheda grafica prestante e solida a un prezzo speciale di soli 369,99 euro. Le scorte a disposizione si esauriranno presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.