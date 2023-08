Asus Chromebook: solo per oggi 189€ su Unieuro

Acquista ora il fantastico Asus Chromebook 14″ a soli 189,99 euro, invece di 349,90 euro. Si tratta di un prezzo speciale che trovi solo oggi e solo su Unieuro. Ultimo giorno infatti per poter beneficiare di questo super risparmio. Realizzato completamente in alluminio, è leggero e resistente, ottimo per la tua voglia di portabilità. Grazie al display da 14 pollici hai un ampio schermo per le tue attività pur mantenendo le giuste dimensioni per la mobilità confortevole.

Addirittura, con Unieuro hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offerta oppure il ritiro gratuito al pronto presso il negozio più vicino a te. Quindi è comodissimo acquistare online. Anche perché hai un ulteriore vantaggio da sfruttare. Selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento puoi decidere di acquistare subito e pagare un po’ alla volta in 3 rate a tasso zero da soli 63,33 euro al mese con prima rata al momento dell’ordine e le altre due nei mesi successivi.

Asus Chromebook: una bomba per la tua voglia di portabilità

Asus Chromebook 14″ è nato proprio per soddisfare le tue esigenze di portabilità. Estremamente leggero, è dotato di una potente batteria in grado di fornirti fino a 10 ore di autonomia. Questo grazie anche al processore Intel Quad-core che, con il sistema operativo ChromeOS, ti assicura un efficiente consumo energetico senza rinunciare alle tue attività. Scopri l’ecosistema più intuitivo, semplice e leggero da usare. Tutto perfettamente integrato con la suite e le funzionalità di Google.

Acquistalo immediatamente a soli 189,99 euro, invece di 349,90 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.