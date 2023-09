ASUS Chromebook Flip, il convertibile con ChromeOS è in super offerta su Amazon

L’ASUS Chromebook Flip è un notebook convertibile con sistema operativo ChromeOS e più di qualche asso nella manica. Oggi puoi acquistarlo con uno sconto del 30% al prezzo di 279,00€ invece di 399,00€. Questo Chromebook offre un design elegante, un display touchscreen da 14 pollici e prestazioni reattive grazie al processore Intel.

L’ASUS Chromebook Flip CX1400FKA presenta un display da 14 pollici che massimizza l’area dello schermo, offrendo immagini coinvolgenti per una produttività mirata. Il display touchscreen FHD assicura una navigazione intuitiva e reattiva.

Alimentato dal processore Intel Celeron N4500, questo Chromebook offre prestazioni eccellenti per eseguire le tue app preferite senza intoppi. Puoi lavorare, studiare o divertirti con fluidità. Il design di questo Chromebook è moderno e sostenibile, con materiali riciclati integrati per renderlo più rispettoso dell’ambiente.

È perfetto per chi cerca un notebook alla moda e attento all’ecologia. ASUS Chromebook CX1400FKA è abilitato con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, garantendo che il tuo dispositivo sia sempre al sicuro, protetto e aggiornato con le ultime funzionalità.

Non bastasse, con l’acquisto di questo Chromebook, hai diritto a un anno di Google One gratuito. Registrandoti su Google One, otterrai 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per i tuoi file e le tue foto, senza costi per un anno.

Non perdere l’opportunità di acquistare il ASUS Chromebook Flip CX1400FKA a soli 279,00€ e goditi un notebook convertibile con un design elegante, un display touchscreen e prestazioni affidabili. Approfitta di questa promozione e ottieni un dispositivo ideale per la produttività e l’intrattenimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.