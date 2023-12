ASUS Chromebook CX1: OFFERTA imperdibile su Amazon (-25%)

L’ASUS Chromebook CX1 è la scelta ideale per gli studenti universitari che cercano un dispositivo potente e portatile per affrontare le sfide accademiche. Con uno straordinario display da 15.6 pollici e tecnologia antiriflesso FHD, questo Chromebook offre un’esperienza visiva coinvolgente, massimizzando l’area dello schermo per una produttività senza compromessi. Attualmente in mega sconto del 25% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 299,00 euro, anziché 399,00 euro.

ASUS Chromebook CX1: le scorte a disposizione sono davvero poche

Dotato di un processore Intel di ultima generazione, il Chromebook CX1 offre prestazioni eccellenti, garantendo esperienze reattive con le tue app preferite. La combinazione di funzionalità complete di Google Workspace e altre app per la produttività di Google Play2 lo rende un compagno perfetto per tutte le attività accademiche e di studio.

Con uno chassis ultraleggero da 1,74 kg e uno stile decisamente trendy, il design del Chromebook CX1 è pensato per adattarsi a uno stile di vita in movimento. Non importa dove ti porti la giornata, questo Chromebook è pronto ad accompagnarti ovunque, garantendo che tu possa fare di più ovunque ti trovi.

La sicurezza è una priorità, e l’ASUS Chromebook CX1 è dotato di aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata. Questo significa che il tuo dispositivo sarà sempre al sicuro, protetto e aggiornato per garantire una navigazione senza preoccupazioni.

Inoltre, approfittando dell’offerta speciale del 25% di sconto su Amazon, puoi ottenere tutte queste incredibili funzionalità a un prezzo ancora più conveniente di soli 299,00 euro. Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di studio con l’ASUS Chromebook CX1, le scorte a disposizione non dureranno ancora a lungo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.