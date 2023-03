ASUS Chromebook con 140€ di sconto grazie alle Offerte di Primavera

Le Offerte di Primavera di Amazon continuano solo per oggi e, tra le tante cose, puoi acquistare ASUS Chromebook CX1 a 209 euro invece di 349 euro.

Il laptop ti verrà consegnato già domani grazie alla spedizione Prime: si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo Chromebook, che offre caratteristiche eccezionali per la tua produttività e il tuo divertimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

ASUS Chromebook: perfetto per lavoro, studio e intrattenimento

ASUS Chromebook CX1 ha un design ultraportatile con uno schermo FHD antiriflesso da 14 pollici che occupa tutto lo spazio disponibile, regalandoti immagini nitide e immersive. Puoi portarlo ovunque con te grazie al suo peso di soli 1,47 kg e al suo aspetto elegante e moderno.

La scheda tecnica include un processore Intel che garantisce prestazioni fluide e veloci con le tue app preferite. Puoi accedere a tutte le funzionalità di Google Workspace e alle altre app di Google Play per lavorare, studiare e un po’ di intrattenimento. Questo dispositivo ha tutto ciò che ti serve per fare qualsiasi cosa, in un solo posto.

Il sistema è sempre sicuro e aggiornato, grazie agli aggiornamenti automatici e alla protezione antivirus integrata che ti proteggono da virus e malware. Non dovrai preoccuparti di nulla, solo di goderti il tuo Chromebook.

Sono le ultime ore quindi per acquistare ASUS Chromebook CX1 all’incredibile prezzo di soli 209 euro. Ricorda che l’offerta è valida soltanto per oggi, quindi non perdere tempo.

