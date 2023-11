ASUS Chromebook a 189€: è il CYBER MONDAY di Amazon

Le offerte di Amazon per la settimana del Black Friday continuano fino alle 23.59 di oggi. Siamo quindi al Cyber Monday, l’ultima giornata per fare affari prima dei saldi natalizi. Tra le tante occasioni puoi acquistare il fantastico ASUS Chromebook CX1 a soli 189 euro: perfetto per il lavoro o l’università.

ASUS Chromebook a 189 euro per il Cyber Monday di Amazon

Questo dispositivo è dotato di uno straordinario display da 14 pollici racchiuso in un chassis ultraportatile. Con il display antiriflesso FHD, questo Chromebook massimizza l’area dello schermo, offrendo immagini coinvolgenti che rendono la tua produttività più mirata e ti consentono di fare di più ovunque tu sia.

Dotato di un potente processore Intel, l’ASUS Chromebook CX1 offre prestazioni eccellenti per esperienze reattive con le tue app preferite. Con le funzionalità complete di Google Workspace e le altre app per la produttività di Google Play, hai tutto il necessario per fare qualsiasi cosa, tutto in un unico posto.

Stile puro e portabilità si fondono in questo Chromebook leggero da 1,47 kg, progettato per potenziare i tuoi stili di vita in movimento. È sempre pronto a seguirti ovunque la giornata ti porti.

L’ASUS Chromebook CX1 è anche un concentrato di sicurezza e praticità, con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata per mantenere il tuo dispositivo al sicuro, protetto e sempre aggiornato.

Inoltre, se acquisti questo Chromebook durante il Cyber Monday, ottieni un anno di Google One con 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto, senza costi aggiuntivi. Un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire.

Affrettati, approfitta di questa incredibile offerta su eBay e rendi tuo l’ASUS Chromebook CX1 a soli 189 euro. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua produttività e stile di vita digitale con questo straordinario Chromebook.

