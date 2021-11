Asus: Android 12 in arrivo per Zenfone 8, Zenfone 7 e ROG Phone

Asus ha annunciato oggi la disponibilità di Android 12 a partire dal mese di dicembre per gli smartphone Zenfone 8 e 8 Flip. L'update coinvolgerà anche le serie ROG Phone 5 e 5s nel primo trimestre del 2022. Gli aggiornamenti per Zenfone 7 e ROG Phone 3, invece, sono attesi per la prima metà del 2022.

Android 12 raggiungerà presto gli smartphone Asus

La nuova release accoglie le principali funzionalità introdotte nella versione ufficiale di Android 12 e mantiene le apprezzate ottimizzazioni di Asus per la gestione della batteria e delle prestazioni.

Nei modelli Zenfone si assisterà anche a modifiche relative alla ZenUI che porteranno a navigazione più semplice, pannelli di controllo semplificati, maggiore visibilità per un migliore controllo e più opzioni di personalizzazione.

ASUS ha già individuato gli utenti di Zenfone 8 per il programma di beta testing relativo ad Android 12, tramite il quale sarà possibile identificare e correggere i bug in maniera più efficace e concreta prima che il software definitivo venga distribuito.