ASTRO Gaming A10: esperienza da vero gamer con queste cuffie con microfono

Se il tuo hobby preferito sono i videogiochi allora sono certo che sarai felice di scoprire questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello le cuffie con microfono ASTRO Gaming A10 a soli 56,16 euro, invece che 69,99 euro.

Con questo sconto del 20% potrai risparmiare e soprattutto potrai avere delle cuffie da gaming con microfono di ottima qualità per un’esperienza incredibile. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 18,72 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

ASTRO Gaming A10: comodissime e versatili

Le cuffie con microfono ASTRO Gaming A10 garantiscono una versatilità incredibile grazie al cavo Jack da 3,5 mm con il quale le potrai usare su praticamente qualsiasi piattaforma di gioco. Sono compatibili con PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC e smartphone. E grazie al microfono unidirezionale con funzione flip-to-mute potrai comunicare con il tuo team durante le partite in multiplayer online.

Regalano un audio eccezionale che ti permette di vivere i tuoi giochi al meglio. Ti sembrerà di essere lì nascosto tra gli alberi o nel veicolo della tua auto. Sono anche estremamente comode grazie a dei morbidi cuscinetti in tessuto con imbottitura sulla parte alta che appoggia sulla testa. Inoltre sono decisamente leggere e hanno la fascia della testa incredibilmente snodabile per garantire la massima robustezza.

Approfitta anche tu di questa interessantissima promozione. Prima che tutto finisca e lo sconto non sia più applicabile vai su Amazon e acquista le tue cuffie con microfono ASTRO Gaming A10 a soli 56,16 euro, invece che 69,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.